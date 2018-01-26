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Borsa İstanbul 120 bin ile tarihi zirvesini gördü

Gün içinde 120 bin puanın üzerine çıkarak bugüne kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaşan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 azalışla 118.604,05 puandan tamamladı.

26 Ocak 2018 Cuma 09:14
Borsa İstanbul 120 bin ile tarihi zirvesini gördü

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.044,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksinde değişim olmazken, holding endeksinde yüzde 1,63 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 1,29 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla gerileyen yüzde 1,85 ile ulaştırma oldu.

Analistler, dolar kurunun gerileyerek 3,7162 seviyesini görmesi ve Avrupa borsalarındaki pozitif havanın Borsa İstanbul’da alımları desteklediğini ancak gelen kar satışlarıyla BIST 100 endeksinin günü düşüşle tamamladığını kaydetti.

BIST 100 endeksinin dünkü hızlı yükseliş eğilimini banka hisseleri öncülüğünde bugün de devam ettirdiğini ifade eden analistler, endekste yeni rekorların görülebileceğini, olası düşüşlerde ise 117.500 puanın destek olarak öne çıkacağını söyledi
Analistler, yarın yurtdışında ABD ve İngiltere 4. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:14
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa İstanbul
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