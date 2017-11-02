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Borsa İstanbul 114 bini geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yeni bir rekor ile başladı.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:59
Borsa İstanbul 114 bini geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,09 artarak 114.258,03 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 1.233,76 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile ticaret oldu.

Dün, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla gün içi gördüğü en yüksek, kapanış ve işlem hacmi rekorlarını kıran BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,62 artışla 113.024,27 puandan tamamladı.

PİYASALARIN GÖZÜ YENİ FED BAŞKANI'NDA

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen Fed Başkanı'na ilişkin haber ve yorumların yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini, Fed Guvernörü Jerome Powell'ın atanacağına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Bugün Almanya'da işsizlik, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde dolar bazlı 29.800 direncinin TL bazında 113.200 puana denk geldiğini, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yükseliş isteğinin güçlü bir şekilde devam edebileceğini ve 115.000 seviyesinin gündeme geleceğini kaydetti. 

Borsa dün de 113.501,91 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş ve önceki kapanışa göre yüzde 2,62 artarak kapanış rekorunu da 113.024,27 puana taşımıştı. Toplam işlem hacmi de 10,1 milyar lira ile rekor seviyeye işaret etmişti.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 14:59
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