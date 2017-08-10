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Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,15 düşüş yaşadı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:03
Borsa ilk yarıda düştü

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,15 düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,15 düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 165.50 puanlık azalışla 108 bin 549 puanla sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. İlk yarıda toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi de yüzde 0,05 değer kaybetti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:03
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