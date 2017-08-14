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Borsa ilk yarıda arttı

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,55 yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:11
Borsa ilk yarıda arttı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,55 yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Endeks, 1.655,25 puanlık artışla 108 bin 618 puanla sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. İlk yarıda toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 1,70, holding endeksi de yüzde 1,80 değer kazandı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:11
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