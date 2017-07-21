Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Borsa, haftayı yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 artışla 106.842,79 puandan bitirdi.

21 Temmuz 2017 Cuma 20:36
Borsa, haftayı yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 artışla 106.842,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 1,71 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise holding oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 106.050 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 107.186,60 puana kadar yükseldi ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 106.842,79 puandan tamamladı.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu akşam yapması beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasalar açısından önemli olduğunu belirtti.

Ekonomistler, Fitch'in değerlendirmesinde Türkiye'nin "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan görünümü ile ilgili bir değişiklik beklemiyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 108.500 ve 110.000 seviyelerinin önemli direnç, 105.200 ve 104.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 20:36
  1. bist 100 endeksi
  2. bist 100
  3. borsa
  4. borsa istanbul
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    1. Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    2. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
    3. Kılıçdaroğlu haberi duyunca Bakan..
    4. ABD açıkladı: Bağdadi yaşıyor!
    5. ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    6. Diyaliz hastalarına televizyon hizmeti
    7. Akçakoca’da AK Partidelege seçimi..
    8. Tavşanlı Mescid-i Aksa için birlik oldu
    9. Merdiven altı plakalara son
    10. ‘Haydi Çocuklar Havuza’ projesinde..
    11. Dernekte kumar oynayan 47 şahsa 10 bin..
    12. Aşkı Diyarbakır korkusunun önüne geçti
    13. Vansesi Gazetesi 80 yaşında
    14. Uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
    15. Sebahattin Savacı Caddesi yeni..
    16. Aşçı adayları yetişmeye devam ediyor
    17. 15 Temmuz Gazisi Atilla Tetik: Biz..
    18. Spor Müzesi Parkı’nda sona doğru
    19. Bozüyük trafik denetimi
    20. Bursa’dan çaldı, Bozüyük’te yakalandı
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...