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Borsa haftayı düşüşle kapattı

Borsa haftanın son gününü yüzde 0,56'lık düşüşle tamamladı.

Borsa haftayı düşüşle kapattı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 19:20
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Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son gününü yüzde 0,56'lık düşüşle tamamladı. Endeks 432,59 puanlık düşüşle 76 bin 972 puandan kapanırken toplam işlem hacmi 2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,21 arttı.

 
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