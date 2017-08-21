Borsa haftaya yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 32,40 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,15 azaldı, holding endeksi ise yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,0 ile orman, kağıt, basım, en fazla gerileyen ise yüzde 0,19 ile ulaştırma oldu.

Cuma günü küresel piyasalardaki negatif seyre paralel 105.921,65 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,35 artışla 107.202,43'ten tamamladı.

Analistler, 24-25 Ağustos'ta Jackson Hole'da yapılacak geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısının piyasaların odağında olduğunu söyledi.

Bugün yurt içi ve dışında veri akışının zayıf olduğunu, hisse bazlı hareketlerin önce çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endekste 107.000 ve 105.500 seviyelerinin destek, 108.500 ve 110.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olacağını kaydetti.