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Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 yükselişle 105.362,44 puandan rekorla başladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:17
Borsa haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 186,71 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile madencilik oldu.

  • Cuma güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Türk lirası varlıkların değer kazanmasının pozitif etkisiyle gün içinde 105.199,70 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, günü yüzde 0,93 artışla kapanış rekoru olan 105.175,73 puandan tamamladı.

ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon haziran ayında yıllık 1,6 artış ile beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar verisi de haziranda yüzde 0,2 gerileyerek tahminlerin altında gerçekleşti.

Analistler, açıklanan veriler sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ve bilanço küçültme adımlarına ilişkin beklentilerin azaldığını, bununda risk iştahını artırarak dünya borsalarında yeni rekorların gelebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde nisan dönemi iş gücü istatistiklerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketinin, yurt dışında ise temmuz ayı New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 ve 103.200 seviyelerinin önemli destek olarak izleneceğini söyledi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:17
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