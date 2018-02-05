Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 394,83 puan ve yüzde 0,33 azalarak 117.724,57 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,50 ile bilişim, en fazla değer kaybeden ise yüzde 0,88 ile sigorta oldu.

Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından dünya borsalarındaki düşüşler ile faizler ve dolar kurundaki yükselişten negatif etkilenen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 118.119,40 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa'da ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.200 seviyesinin önemli destek, 120.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,36 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,36) göre, bir önceki ay yüzde 11,92 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,72'ye düşeceği öngörülüyor.