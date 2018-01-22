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Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,43 yükselişle 115.639,18 puandan başladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:30
Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 492,12 puan ve yüzde 0,43 artarak 115.639,18 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,98 ile ulaştırma, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,56 ile finansal kiralama, faktoring oldu. 

Cuma günü 117.000 puanın üzerini test ettikten sonra güçlenen satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 azalışla 115.147,06 puandan tamamladı.

Analistler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı, ABD'de "hükümetin kapanmasına" ilişkin gelişmeler ve AvrupaMerkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının bu hafta piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 ve 114.400 seviyelerinin destek, 117.000 puanın ise direnç konumunda bildirdi.
 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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