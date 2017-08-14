Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Borsa haftaya artışla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,88 artışla 107.906,98 puandan başladı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:24
Borsa haftaya artışla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 943,88 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen yüzde 1,94 ile madencilik oldu.

Cuma günü BIST 100 endeksi, 106.000 puan sınırına kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 106.963,10 puandan tamamladı.

Analistler, geçen hafta ABD ve Kuzey Kore yönetimlerinin yaptıkları sert açıklamaların ardından küresel risk iştahını azaldığını, dünya borsalarında sert satışların görüldüğünü söyledi.

Hafta sonu Çin ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke liderinin gerginliği azaltacak açıklamalarda bulunmasının küresel piyasalarda risk iştahını artırabileceğini ifade eden analistler, bugün pay piyasalarının alış ağırlıklı seyir izleyeceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi verileri ile ABD-Kuzey Kore gerilimine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.500 ve 105.900 seviyelerinin destek, 110.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:24
  1. Türkiye Ekonomisi Haberleri
  2. Türkiye Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Neymar'dan 1 gol 1 asist!
    1. Neymar'dan 1 gol 1 asist!
    2. Büyük korku! AVM'de yangın çıktı
    3. Geçici personele ek ödeme yok!
    4. Kuzey Kore savaş hazırlığı mı yapıyor?..
    5. Tuvaletlerdeki el kurutma makineleri..
    6. Mesud Barzani, Jirki aşiretine taziye..
    7. Bakan Faruk Özlü: Yerli otomobil için..
    8. Calvo: Burnuna atılacak bir yumrukla..
    9. Aykut Kocaman neşteri vurdu! Ozan ve..
    10. Mavi Marmara gazisine İsrail zulmü
    11. ByLock’u geliştiren hain bakın kim..
    12. Otel yatırımları hız kesmiyor
    13. Amerika'da gösteriler gittikçe..
    14. Borsa haftaya artışla başladı
    15. Akşener ve ekibi Samsun'dan çıkacakmış
    16. Amerika 'gerilim hattına' ayak..
    17. Kansere çare arıyordu! Ürettiğiyle iş..
    18. CHP yabancı ajanları ziyaret etti
    19. Bingöl’de PKK/KCK operasyonu: 9..
    20. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 43..
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...