Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 1,71 değer kazanarak 115.394,18 puandan bitirdi.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:15
Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.939,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,81, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,51 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile sigorta oldu.

Güne pozitif başlayan ve yurt içinde açıklanan işsizlik verilerinin ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 115.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 115.000-115.500 bandında dengelendi.

Analistler, geçen yılın kasım ayında, tarım dışı işsizlik oranının yüzde 12,2, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının da yüzde 10,1'e gerilediğini ifade ederek, iş gücü piyasasının sanayi üretimi kaynaklı olan büyümeye olumlu tepki vermeye devam etiğini dile getirdi.

Öğleden sonra, ABD'de sanayi üretimi ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin güçlenebileceğini, 112.500 puanın ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:15
  1. BIST
  2. Piyasalar
  3. borsa istanbul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü YPG'nin Cinderes'e sevkiyatı görüntülendi
    1. Terör örgütü YPG'nin Cinderes'e..
    2. 36 sanığa ağırlaştırılmış müebbet..
    3. Amerika'dan TBMM'ye kritik ziyaret!
    4. Bakan Canikli'den önemli açıklamalar
    5. Her şeyi itiraf etmeye başladılar
    6. Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı
    7. Kremlin'den flaş açıklama! Putin,..
    8. Skandal harita! Türkiye'yi yok ettiler
    9. O isimden komünistlere örgütlenme..
    10. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:..
    11. Iğdır'da terör operasyonu: 11 kişi..
    12. Rusya'dan NATO'ya flaş 'füze' çıkışı:..
    13. Borsa günün ilk yarısında yükselişe..
    14. CNN, Tillerson'u uyardı: Osmanlı..
    15. Gümrük kaçağı 30 bin 450 paket sigara..
    16. Galatasaray'da yıldız futbolcu idmana..
    17. Açığa alınan Emniyet Müdürü fuhuş..
    18. Katil İsrail'den Filistinli tutukluya..
    19. UEFA'dan Süper Lig devine şok! Men..
    20. Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi..
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…