Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.939,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,81, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,51 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile sigorta oldu.

Güne pozitif başlayan ve yurt içinde açıklanan işsizlik verilerinin ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 115.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 115.000-115.500 bandında dengelendi.

Analistler, geçen yılın kasım ayında, tarım dışı işsizlik oranının yüzde 12,2, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının da yüzde 10,1'e gerilediğini ifade ederek, iş gücü piyasasının sanayi üretimi kaynaklı olan büyümeye olumlu tepki vermeye devam etiğini dile getirdi.

Öğleden sonra, ABD'de sanayi üretimi ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin güçlenebileceğini, 112.500 puanın ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.