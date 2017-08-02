Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 artışla 106.525,44 puandan bitirdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:19
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 378,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,88 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile inşaat oldu.

Güne değer kazancıyla başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki düşüşe karşın 106.839,12 puana kadar yükseldi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 106.525,44 puandan bitirdi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:19
  1. bist 100
  2. BIST 100 endeksi
  3. borsa istanbul
  4. borsa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş dünya yıldızını kadrosunu kattı
    1. Beşiktaş dünya yıldızını kadrosunu kattı
    2. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları..
    3. 158 işgalci Yahudi daha Mescid-i..
    4. Korkutan açıklama yapıldı: Bu yüzyılın..
    5. Büyük birleşme için aşiretlerle..
    6. Borsa günü yükselişle tamamladı
    7. Savaşan bir Sufi lider: Şeyh Ömer Tall
    8. Özel bölge açıyorlar... O bölgede..
    9. Katar 7 savaş gemisi alıyor
    10. Terör örgütü PKK o plakalı araçları..
    11. Yeni hedeflerini açıkladılar:..
    12. Rıdvan Dilmen'den zehir zemberek..
    13. Su ne zaman içilir ne zaman içilmez
    14. PKK'ya operasyon: 39 kişi yakalandı
    15. Karamollaoğlu'ndan sert tepki:..
    16. ABD'den Kuzey Kore çarkı: Pazarlık..
    17. Almanya'dan Türkiye açıklaması: Çok..
    18. İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin..
    19. Erzurum'da otomobil çarpan yavru boz..
    20. Danimarka’da Türk Belediye Başkan..
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    PKK'dan sızma girişimi!
    PKK'dan sızma girişimi!