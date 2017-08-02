Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 378,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,88 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile inşaat oldu.

Güne değer kazancıyla başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki düşüşe karşın 106.839,12 puana kadar yükseldi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 106.525,44 puandan bitirdi.