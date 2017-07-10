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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 yükselişle 101.097,16 puandan bitirdi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:25
Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 yükselişle 101.097,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.012,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 1,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,3 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 0,96 ile gıda, içecek oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, açıklanan sanayi üretim endeksinin artışını sürdürmesi ve Avrupa borsalarındaki yükselişlerin desteğiyle gün içinde 101.181,37 puana kadar çıktı. Endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 101.097,16 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları ile ABD'de mayıs ayı toptan stoklar verisinin takip edileceğini belirtti.

BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 101.416 ve 102.200 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini kaydeden analistler, muhtemel kar satışları durumunda 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumuna geleceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:25
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