Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 590,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi ise yüzde 0,84 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,70 ile bilişim oldu.

Dün gerçekleştirilen halk oylamasından "evet" sonucunun çıkmasının ardından güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 90.991,91 puanı görse de bu seviyeden gelen kar satışlarıyla günü yüzde 0,66 artışla 90.653,80 puandan tamamladı.