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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 azalışla 114.263,53 puandan tamamladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 18:26
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.306,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,74 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, yurt içinde açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artmasından bulduğu destekle günün ilk yarısında 116.055,18 puana kadar çıktı. Dolar kurunun 3,82 seviyelerine çıkmasının negatif etkisiyle düşüşe geçen endeks, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 113.900 puana gerilemesinin ardından günü 114,000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt dışında İngiltere'de aralık ayı sanayi üretimi, ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.900 seviyesinin destek, 116.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 18:26
  1. BIST 100 endeksi
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