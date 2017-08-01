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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 azalışla 106.147,43 puandan tamamladı.

01 Ağustos 2017 Salı 18:16
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 azalışla 106.147,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.384,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 3,23 ile tekstil, deri oldu.

Güne değer kazancıyla başlayan ve 108.000 puan sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla 106.000 seviyesine kadar geriledi.

Analistler, yarın Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirtiyor. ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif görünümün devam etmesi durumunda BIST 100 endeksinin 106.000 desteğinin üzerinde tutunmasını beklediklerini ifade eden analistler, 108.000 ve tarihi zirvesi konumundaki 108.606 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:16
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