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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 105.718,31 puandan tamamladı.

18 Temmuz 2017 Salı 20:19
Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 azalışla 105.718,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 498,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,84 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne yatay başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en yüksek 106.244,64 puanı görmesinin ardından kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 105.718,31 puandan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksindeki düşüşte kar satışlarının yanı sıra ABD'de sağlık reformunun kongreye takılma ihtimalinin artmasıyla küresel pay piyasalarındaki satış baskısının olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de MBA mortgage başvuruları, haziran ayı konut başlangıçları ile inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 104.500 ve 103.200 seviyelerinin destek, tarihi zirve olan 106.402 ve 107.500 puanın direnç olarak izleneceğini belirtti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 20:19
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