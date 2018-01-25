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Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 azalışla 118.604,05 puandan tamamladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:31
Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.044,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksinde değişim olmazken, holding endeksinde yüzde 1,63 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 1,29 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla gerileyen yüzde 1,85 ile ulaştırma oldu.

Analistler, dolar kurunun gerileyerek 3,7162 seviyesini görmesi ve Avrupa borsalarındaki pozitif havanın Borsa İstanbul’da alımları desteklediğini ancak gelen kar satışlarıyla BIST 100 endeksinin günü düşüşle tamamladığını kaydetti.

BIST 100 endeksinin dünkü hızlı yükseliş eğilimini banka hisseleri öncülüğünde bugün de devam ettirdiğini ifade eden analistler, endekste yeni rekorların görülebileceğini, olası düşüşlerde ise 117.500 puanın destek olarak öne çıkacağını söyledi

Analistler, yarın yurt dışında ABD ve İngiltere 4. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:31
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