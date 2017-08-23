Borsa güne yükselişle başladı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve en yüksek 109.247,44 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 108.594,45 puandan tamamladı.

DÜNYA BORSALARINDA DEĞER KAZANÇLARI ARTTI

Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin kısmen azalmasının risk iştahını artırdığını belirterek, dünya borsalarında da değer kazançlarının görüldüğünü söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin bugün yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD ve Avrupa'da imalat sektörü öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin direnç, 106.500 ve 105.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.