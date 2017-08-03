Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 107.067,46 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 542,01 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,38 ile ticaret oldu.

Dün, döviz kurlarındaki yükselişlere karşın 106.839,12 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 106.525,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasaların odak noktasında olduğunu söyledi.

ABD ile Rusya arasındaki gerilim başta olmak üzere siyasi gelişmelerin ve jeopolitik risklerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.700 seviyesinin destek, 108.000 ve 108.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,03 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,03) göre, bir önceki ay yüzde 10,90 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,66'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Kaynak: AA