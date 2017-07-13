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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 103.942,17 puandan başladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:11
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 132,39 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,01 düştü, holding endeksi ise yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile sigorta oldu.

Dün yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi özellikle banka ve holding pay piyasalarındaki alımlarla 104.283,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, bu seviyeden gelen satışlara karşın önceki güne göre yüzde 0,61 artarak kapanış rekorunu 103.809,78 puana taşıdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, dün ABD Temsilciler Meclisi'nde bir sunum gerçekleştirdi. Fed'in gelecek birkaç yıl süresince kademeli faiz artırımlarına devam etmeyi ve bilançosunu küçültmeyi planladığını bildiren Yellen, bankanın yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmesinin ise tartışma konusu olmadığını vurguladı.

Analistler, Yellen'in açıklamalarının piyasalar tarafından "güvercin" olarak algılandığını, buna bağlı olarak doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini, New York borsalarının ise günü değer kazancıyla tamamladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyelerinin direnç, 100.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması 4 milyar 700 milyon dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 37 milyar 200 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı nisan ayında 3 milyar 615 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 227 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:11
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