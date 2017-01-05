Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 242,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,84 ile finansal kiralama ve faktoring, en çok gerileyen ise 0,67 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 77.022,24 puana kadar çıkmasının ardından bu seviyelerden gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 76.143,59 puandan tamamladı.



Analistler, dün akşam açıklanan Fed tutanaklarının ardından uluslararası piyasalarda doların değer kaybettiğini, bunun da pay piyasalarını pozitif etkilediğini dile getirdi.



Dün gece açıklanan Fed tutanaklarında, gelecek dönemde uygulanacak mali politikalara ilişkin risklere vurgu yapılması dikkati çekerken, gelecek birkaç yıldaki faiz artışlarının, inatla düşük seyreden verimlilik artışı, güçlenmeye devam eden dolar ve yavaş küresel büyüme gibi faktörler nedeniyle kademeli olacağı kaydedildi.



Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksin de 76.000 ve 75.500 seviyelerinin destek, 77.700 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ifade etti.