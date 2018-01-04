Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 16,45 puan artarken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Bankacılık endeksi ise güne yatay başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,47 ile elektrik, en çok gerileyen yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, aralık ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın yıllık enflasyondaki gerileme ve bu gerilemenin yılın ilk çeyreğinde de devam edeceği öngörüsü, günün ilk yarısında Borsa İstanbul'a rekor getirdi. BIST 100 endeksi, gün içinde 118.395 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görse de analistlerin direnç olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalarak 116.052 puandan günü tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin direnç, 115.000 ve 114.400 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.