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Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 118.947,05 puandan başladı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:11
Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 343,00 puan ve yüzde 0,29 artarak 118.947,05 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,93 ile iletişim, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,30 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, 120.320 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,87 azalışla 118.604,05 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'nin 4'üncü çeyrek büyüme verileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 puanın psikolojik direnç, 117.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:11
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