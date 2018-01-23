Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Borsa güne nasıl başladı?

Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 yükselişle 117.843,57 puandan başladı.

23 Ocak 2018 Salı 10:20
Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 608,10 puan ve yüzde 0,52 artarak 117.843,57 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, tek değer kaybeden ise yüzde 0,03 ile sigorta oldu. 

Dün güne pozitif başlayan ve yükseliş eğilimini gün boyunca devam ettiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazancıyla 117.235,47 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve Zeytin Dalı Harekatı'nın terör riskini azaltacağına ilişkin beklentilerle TL varlıklara ilginin arttığını kaydetti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksleri ile ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.800 puan üzerinde yeni hedefin, tarihi zirvesi konumundaki 118.395 seviyesi olacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de heyelan meydana geldi
    1. Mersin'de heyelan meydana geldi
    2. Kuveyt Türk’ten 550 milyonluk ihraç
    3. Yerli üretim güçlü savunma
    4. İbrahim Kalın'dan Cemaat Vakıfları ve..
    5. İngiltere Başbakanı'ndan Zeytin Dalı..
    6. Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem..
    7. Erdoğan Güvenlik Değerlendirme..
    8. Borsa güne nasıl başladı?
    9. HDP'liler suyun bu tarafından mal mal..
    10. Afrin şehidi memleketine uğurlandı!
    11. Savunmanın 'Hızır'ı patlatma testinden..
    12. Amerika heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda
    13. Külliye'de kritik zirve
    14. Tüketici güven endeksi belli oldu
    15. Zeytin Dalı Harekatı altın fiyatlarını..
    16. Aziz Yıldırım talimatı verdi!
    17. Süt kazanına düşen 2 çocuk yandı
    18. Adana emlakta yükseliyor
    19. Erzurum'da tarihi hamam çürümeye terk..
    20. Adana'da araçlar suya gömüldü
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...