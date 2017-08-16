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Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 107.122,72 puandan başladı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:25
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 107.122,72 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi 209,46 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,68 ile madencilik oldu.

Dün küresel piyasalardaki iyimserlikle 110.232,50 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle günü yüzde 2,40 azalışla 106.913,26 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin diğer ülke liderleri tarafından yapılan sağduyu çağrılarıyla azalmaya başlamasının, küresel piyasalardaki risk algısının azalmasına neden olduğunu ifade etti.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, yıl sonuna kadarki faiz artırımlarına ilişkin üyelerin değerlendirmeleri ve Fed'in bilanço küçültme süreci ile ilgili ipuçlarının aranacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.500 ve 105.400 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu,110.320 seviyesinin ise direnç olarak takip edileceğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Avro Bölgesi öncü büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:25
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