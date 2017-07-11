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Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 yükselişle 101.134,64 puandan başladı.

11 Temmuz 2017 Salı 10:19
Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi 37,49 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile metal eşya makine oldu.

Dün döviz kurlarındaki sakin seyrin ve Avrupa borsalarındaki yükselişlerin desteğiyle 101.181,37 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 101.097,16 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve şirketlerin ilk yarı finansal sonuçları ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in bilanço küçültme sürecine ilişkin ipuçları ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 101.416 ve 102.200 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 10:19
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