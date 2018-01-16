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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 düşüşle 111.708,37 puandan başladı.

16 Ocak 2018 Salı 10:38
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 450,83 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en fazla gerileyen yüzde 1,49 ile turizm oldu.

Artan jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle dün uluslararası borsalardan negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 azalışla 112.159,21 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye'deki gelişmeler ve konuyla ilgili ABD ve Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti. Bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 111.500 seviyesinin destek,114.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 10:38
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