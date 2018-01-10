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Borsa, güne düşüşle başladı

Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 114.812,31 puandan başladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
Borsa, güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, açılış seansında 210,50 puan  ve yüzde 0,18 azalarak 114.812,31 puana geriledi.

Dün döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle  satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki  kapanışa göre yüzde 1,10 değer kaybıyla 115.022,81 puandan tamamladı.

Analistler, yükseliş eğilimindeki dolar kuru ve petrol fiyatlarının  pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 115.000 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 114.400 ve  112.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise  117.800-118.300 direnç bölgesinin güçlendiğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler  yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de  toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini  dile getirdi.
 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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