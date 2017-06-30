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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 düşüşle 100.032,47 puandan başladı.

30 Haziran 2017 Cuma 10:15
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 düşüşle 100.032,47 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 157,85 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi de yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,37 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile iletişim oldu.

Dün güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi gün içinde 100.990,54 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks, günü yüzde 0,42 azalışla 100.190,30 puandan tamamladı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:15
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