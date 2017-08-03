Borsa büyük kazandırdı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi BIST 100 endeksi Aralık ayından itibaren üst üste değer kazanarak getirisi yüzde 45,3 oldu. Endeks Temmuz 2007’den bu yana ilk defa 8 ay üst üste değer kazanırken, Temmuz ayını yüzde 7,06 yükselişe tamamlayan endeksi yüzde 2,54 artışla ABD’de Dow Jones, yüzde 0,81 ile İngiltere’de FTSE 100 endeksi takip etti.

Daha önce Aralık 2006 ile Temmuz 2007 arasındaki 8 ayı üst üste de değer kazanarak tamamlayan BIST 100 bu dönemde yüzde 38,3 artış kaydetmişti. Ayrıca, BIST 100 endeksi Ağustos 1996 ile Mart 1997 arasındaki 8 ayı, Mayıs 1997 ile Ocak 1998 arasındaki 9 ayıda üst üste değer kazanarak tamamlamıştı.