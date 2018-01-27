Borsa bir haftada iki rekor kırdı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 değer kazanarak günü 120.701,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.097,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,13, holding endeksi de yüzde 1,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 120.701,92 puana kadar çıktı ve günü de bu seviyeden tamamladı.

Analistler, haftaya yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı bu yılın ilk enflasyon raporu, yurtdışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ABD ocak ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, küresel piyasalarda, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin devam etmesi durumunda endeksin yükseliş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi. Haftalık bazda Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,82 ve dolar yüzde 0,37 kazandırırken, avro yüzde 1,21 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 120.701,90, en düşük ise 115.288,80 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,82’lik artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 120.701,92 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yatay seyrederek 163,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yatay seyirle 1.092,00 lira oldu. Geçen hafta sonu 267,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 268,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 1,21 değer kaybederek 4,6690 liraya gerilerken, ABD Doları ise yüzde 0,37’lik yükselişle 3,7560 liraya yükseldi.