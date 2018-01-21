Borsa, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftayı yüzde 0,44’lük kazançla 115.147,06 puandan kapattı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43’lük artışla 163,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,49’luk yükselişle 1092 lira oldu.

Serbest piyasada Doların satış fiyatı 0,93’lük artışla 3,8020 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 1,91’lik primle 4,6520 liraya yükseldi.