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Borsa 2017'yi rekorla bitirdi

Borsa İstanbul yılın son işlem gününde BIST 100 endeksi rekorla kapattı.

29 Aralık 2017 Cuma 18:54
Borsa 2017'yi rekorla bitirdi

Dün ABD ile vize sorununun tamamen çözülmesinin pozitif etkisi bugün de devam etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2017 yılının son işlem gününü (%0,74) 852,56 puan artışla 115.333,01 puan ile rekor seviyeden kapattı. İşlem hacmi ise Borsa İstanbul'da işlem hacmi 5,64 milyar TL oldu.

Güne alım ağırlıklı bir seyirle başlayan BIST 100 Endeksi, ilk yarıda 115.102,80, ikinci yarıda 115.840 puana kadar yükseldi ve seans içi rekorunu yeniledi. Endeks, en son 6 Kasım tarihinde 115.093,34 puan ile seans içi rekorunu kırmıştı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 18:54
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