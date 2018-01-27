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Bordo Bereliler Afrin'de onun peşine düştü

Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütü PKK’ya büyük darbe vurulurken, bordo bereliler, örgütün sözde Afrin Saha Sorumlusu Derviş Afrinli kod adlı teröristin peşine düştü.

27 Ocak 2018 Cumartesi 08:03
Bordo Bereliler Afrin'de onun peşine düştü

TSK ve MİT, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından itibaren kapsamlı koordinasyonu sürdürüyor. Güvenlik kaynakları, Afrin'de çemberin daralmasıyla Derviş Afrinli'nin de etkisiz hale getirilebileceğine dikkat çekiyor. Örgüt, bir buçuk yıldır hız verdiği Afrin'deki silahlanma ve örgütlenmeyi de Kandil'in talimatlarına göre yaptı. Afrin saha sorumlusu Derviş Afrinli, talimatları doğrudan örgütün Suriye Genel Sorumlusu olan ve Sofi Nurettin olarak bilinen Nurettin Halef El Muhammed'den alıyor. Derviş Afrinli ile birlikte Afrin Saha yapılanmasında 2 YPG, 1 YPJ, 1 Tev- Dem ve bir de parti tecrübesi olan örgüt yöneticileri bulunuyor.

TALİMATLAR KANDİL'DEN

Örgütün Afrin saha yapılanması siyasi olarak Tev-Dem adıyla gerçekleşirken, askeri yapılanmasında da YPG/YPJ komitesi yer alıyor. Sofi Nurettin de, terörist başı Karayılan">Murat Karayılan ile KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık'tan talimat alıyor.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 08:03
  1. pkk
  2. Afrin
  3. Bordo bereliler
  • PohPoh11 dk önce
    Üç harfler geliyor çarpmalarının bu iş burada bitti
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