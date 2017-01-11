Borcunu ödeyemeyince men edildi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2016 Eylül ayından bu yana 2.5 milyon euro olan borcunu ödeyemediği gerekçesiyle Partizan'ın 3 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiği açıklandı.
Eklenme: 11 Ocak 2017, 17:26
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2016 Eylül ayından bu yana 2.5 milyon euro olan borcunu ödeyemediği gerekçesiyle Partizan'ın 3 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiği açıklandı.
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