Borcunu ödeyemeyince men edildi

Sırp ekibi Partizan, geçen seneden kalan 2.5 milyon euroluk borcunu ödemediği gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden 3 yıl men edildi.

Borcunu ödeyemeyince men edildi
Eklenme: 11 Ocak 2017, 17:26
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2016 Eylül ayından bu yana 2.5 milyon euro olan borcunu ödeyemediği gerekçesiyle Partizan'ın 3 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiği açıklandı.

 
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