Borçlanma yüzünden enerji kesintisi başladı

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İran Ulusal Gaz Şirketi'ne (NIGC) ait resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Doğalgaz Şirketi Türkmengaz'ın, İran'a gönderdiği gazı kestiği belirtildi.

Havaların soğuk olduğu bir dönemde kesintinin gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Türkmengaz'dan tedarik edilen 700 milyon metreküp doğalgazın ülkenin kuzey bölgesinde tüketildiği, akışın kesilmesiyle İran'ın bu ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayacağı kaydedildi.

Kesintinin, doğalgaz fiyatlarındaki farkı İran'ın ödemediği iddiasıyla yapıldığı belirtilirken, İran tarafı Türkmengaz'a borcunun olmadığını savunuyor.

İRAN, IRAK'A VERDİĞİ ELEKTİRİĞİ KESTİ

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab Muderis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İran, Irak’ın biriken, yaklaşık 1 milyar dolarlık, borcundan dolayı 5 ana hatla verdiği bin 200 megavat elektriği tamamen kesti.” ifadelerini kullandı.

Elektriğin tamamen kesilmemesi için Irak Maliye Bakanlığı’yla görüştüklerini belirten Muderis,“İran’a daha önce 100 milyon dolarlık borç ödemesi yapıldı. Ancak biriken borç için herhangi bir kaynak temin edilmedi.” dedi.