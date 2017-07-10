Borçla kurdukları aile şirketinde 40 kişiyi istihdam ediyorlar

Bingöl’de 2012 yılında 2’şer bin sermaye ve 6 bin TL borçla aile şirketi kuran Ali Rıza (43), Mehmet (41), Faruk (39) Başaran kardeşler, KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajansı kanalıyla sağlanana teşviklerden yararlanarak, modern bir işletme kurdu. Mobilya ve inşaat sektöründe toplamda 40 kişi istihdam eden kardeşler, bölgede farklı illere mobilya satışı yapıyor. Kısıtlı imkanlarla aile şirketi kurduklarını belirten Mehmet Başaran, ilk olarak KOSGEB’ten destek aldıklarını söyledi.

Süreçle birlikte iyi bir iş potansiyeli yakaladıklarını Mehmet Başaran, "İş yapmaya başlayınca Fırat Kalkınma Ajansı’ndan destek aldık. 2013 yılının başlarında iş yerimizi modern bir tesis haline getirdik. Halihazırda inşaat işlerimizle birlikte 40 kişiyi istihdam etmekteyiz. Cazibe Merkezleri programına da başvuruda bulunduk. Bu program kapsamında yaptığımız başvuru onaylanırsa, 4 bin metrekare kapalı bir ortamda daha modern bir tesiste üretim yapmayı planlıyoruz. Projemiz onaylandığı halde 40 kişi olan istihdam sayımızı 100’e çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Devletin bölgeye sağladığı desteklerden yararlanılması gerektiğini kaydeden Başaran, "Diğer iş adamlarımızın da devlet desteklerinden yararlanarak yatırım yapması gerekiyor. Şirketler burada çok çabuk büyüyebilir. Çok iyi bir pazar var ve bu pazarın değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

"Biz inandık ve başardık"

2012 yılından önce inşaat sektöründe işçi olarak çalıştıklarını söyleyen Faruk Başaran , zor şartlar altında aile şirketi kurduklarını ifade etti. Başaran, "Şirketi kurmadan önce gurbet hayatı yaşayıp inşaat sektöründe çalışıyorduk. Annem hastayken 3 yıl boyunca hiç çalışamadık, ona bakmak zorunda kaldık. Annem vefat ettikten sonra 2012 yılında kişi başı 2 bin lira sermaye, 2’şer bin de borçla aile şirketi kurduk. Küçük bir işletme açtık ve hızlıca büyüdük. Şuan 40 kişiyi istihdam ediyoruz ve yıllık ortalama 70 bine yakın vergi ödüyoruz. Başarmanın sırrı inanmaktır. Biz inandık ve başardık. İşlerimiz şuan çok iyi, çalışanlarımızla birlikte aynı koşullarda çalışıyoruz" diye konuştu.