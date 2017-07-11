Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Borç- alacak kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'da borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 2 kardeş pompalı tüfekle vurularak öldürüldü, mahalle muhtarı babaları ise yaralandı. Şüpheli Alaattin B. polis tarafından gözaltına alındı.

11 Temmuz 2017 Salı 10:09
Borç- alacak kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Olay dün gece Atakum İlçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yukarıaksu Mahallesi Muhtarı 51 yaşındaki İlhami Arslan ile çocukları 25 yaşındaki Özgür ve 28 yaşındaki Murat Arslan, aralarında bir arazinin satışıyla ilgili borç- alacak anlaşmazlığı bulunan Alaattin B.'nin Atakum İlçesi Büyükkolpınar Mahallesi'ndeki evine gitti. Anlaşmazlığı konuşan taraflar bir süre sonra tartışmaya  başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Alaattin B., iddiaya göre evdeki pompalı tüfeği alıp muhtar ve 2 oğluna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Murat Arslan olay yerinde öldü. Yaralanan baba İlhami Arslan ve  Özgür Arslan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özgür Arslan da burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Baba muhtar İlhami Arslan'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis Alaattin B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 10:09
  1. Samsun
  2. alacak kavgası
  3. cinayet
  4. İlhami Arslan
  5. Özgür Arslan
  6. Murat Arslan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk defa bir insanla karşılaşan yavru kedinin tepkisi
    1. İlk defa bir insanla karşılaşan yavru..
    2. Paraşütle balkondan atladı!
    3. Limon kullanarak ateş yaktı!
    4. Elektrik kontağından çıkan yangın evi..
    5. Tavuğu pişirmeyi bir de böyle deneyin!
    6. İbadi dün zafer ilan etmişti!!..
    7. Nehirde boğulan arkadaşa veda..
    8. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın..
    9. Bursa’da şehir içinde 10 numara yağ..
    10. TCMB repo ihalesi açmadı
    11. Çorum'da akılalmaz kaza zinciri
    12. O ülkede Türk bayrağına çirkin saldırı!
    13. Bildiğiniz tavuk ayıklama yöntemlerini..
    14. Aksaray'da TIR şarampole devrildi: 5..
    15. 15 Temmuz etkinlikleri bugün ilk..
    16. Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14..
    17. Altının gramı 141 liranın üzerinde..
    18. Uyuşturucu kullanmaktan gözlerini..
    19. Musul için uyarı: Büyük çatışmalar..
    20. Yolcu otobüsü cayır cayır yandı!
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme