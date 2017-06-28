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Bonzai içen taksi şoförü önüne geleni ezdi

Beyoğlu'nda bonzai içip işe çıktığı iddia edilen bir taksici, direksiyon başında kendinden geçip 4 kişiyi ezdi. Bonzai dehşetini bir kez daha gözler önüne seren korkunç kaza güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı...

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:02
Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:02
  1. beyoğlu
  2. bonzai
  3. taksi şoförü
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