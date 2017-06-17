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Nabil Dirar'ın bonservisi tartışma konusu oldu!

Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a davet ettiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Faslı oyuncu Nabil Dirar'la 3+1 yıllığına anlaştı. Sarı lacivertli kulüp futbolcunun sözleşme detaylarını bildirirken Fransız basını oyuncuya ödenen bonservis bedelini açıkladı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:37
Nabil Dirar'ın bonservisi tartışma konusu oldu!

Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a davet ettiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Faslı oyuncu Nabil Dirar'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nabil Dirar ve takımı Monaco ile yapılan görüşmeler sonucu, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda prensip anlaşması sağlanmıştır. Resmi transfer sezonu açıldıktan sonra Nabil Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bonservisine 4.5 milyon Euro

Öte yandan Fransız basınından Get French Football'un haberine göre Fenerbahçe'nin Nabil Dirar için Monaco'ya 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Bu rakam futbolseverler arasında 'fazla' olarak yorumlanırken sarı lacivertliler oyuncunun bonservisiyle ilgili resmi bir bilgilendirme geçmedi.

Fransız ekibiyle bu sezon 18'i ilk 11'olmak üzere 33 maça çıkan Dirar 1 gol atarken 4 de asist yaptı. 31 yaşındaki oyuncu geçen sezon da Monaco formasıyla 2 gol, 10 asist kaydetmişti.

 

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:37
  1. İstanbul
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