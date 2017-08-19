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Bombus arısı kullanan yetiştiricilere destek

Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki seralarda bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 lira destek verilecek.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:36
Bombus arısı kullanan yetiştiricilere destek

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı seralarda bombus arısı kullanan yetiştiricilere bu yıl koloni başına 60 lira destek sağlanacak.

Bakanlar Kurulunun dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı" kapsamında "bombus arısı" kullanımına verilecek desteğe ilişkin "düzeltme" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sistemlerine kayıtlı seralarda bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:36
  1. bombus arısı
  2. destek
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