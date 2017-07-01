Bombalı poşet ihbarı polisi alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Şehitkamil ilçesi Güzelyurt Mahallesi 25082 nolu caddede bir kişinin elinde içinde bomba olan bir poşetle gezdiğini polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri, asayiş şube ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Vatandaşların şahsın girdiği evi polise göstermesi üzerine eve girerek arama yapan polis, bir kişiyi gözaltına aldı. Vatandaşlar bir kişinin çatılardan atlayarak kaçtığı söyledi. Bunun üzerine çatıda arama yapan polis, bir kişiyi daha gözaltına aldı. Şahsın babasının da polisle beraber çatıda oğlunu aradığı öğrenildi.

Olayda iki kişinin gözaltına alınırken, çatıda saksı içinde 20 kök Hint keneviri bulunduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan iki kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.