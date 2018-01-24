Bombalı minibüsle ilgili flaş gelişme

İHA-İstanbul Bahçelievler'de 13 Aralık'ta ele geçirilen bombalı aracı temin eden ‘Bırso' kod adlı PKK'lı G.B. ile bağlantılı 3 PKK'lı daha yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da, 13 Aralık 2017 tarihinde MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla bombalı araçla saldırı hazırlığı içindeyken patlayıcı dolu bir araç ele geçirilmiş, saldırıyı tasarlayan PKK'lı terörist H. D. yakalanırken minibüsü temin eden ‘Bırso' kod adlı terörist G.B., kaçarak örgütün dağ kadrosuna katılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da bombalı minibüsü temin ederek kent merkezine getiren ‘Bırso' kod adlı teröristle ortak hareket eden PKK'nın metropol hücresinden H.B., A.B. ve M.Ş.D.'yi 17 Ocak Çarşamba gecesi düzenlenen operasyonla yakaladı. Yakalanan 3 PKK'lı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkarılan H.B., A.B. ve M.Ş.D. adlı teröristler tutuklanarak cezaevine gönderildi.