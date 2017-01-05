Bombalı araçları nasıl tanırız?

Türkiye son yıllarda İstiklal mücadelesi vererek zorlu bir süreçten geçiyor. Teröristler ise ''kitlesel imha'' silahı olarak bombalı araçları kullanıyor. Peki bombalı araçları nasıl tanırız?

Bombalı araçları nasıl tanırız?
Eklenme: 05 Ocak 2017, 20:08
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Türkiye son yıllarda birbiri ardınca terör örgütlerinin saldırıları ile sarsılıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dillendirdiği gibi Türkiye bir ''istiklal savaşı'' veriyor. 

Eli kanlı Terör örgütlerinin kullandığı en büyük silah ise bombalı araçlar

BOMBALI ARAÇLAR NASIL TANINIR?  

Bomba yüklü araçların arka kısmı bomba yükünden dolayı yere yakındır.   

Araç yükünden dolayı yolda yavaş olarak ilerler, bu yüzden Trafik içerisinde sürücü aracı iyi kontrol edemez.  

Sürücü harici araçta herhangi yolcu bulunamaz. Vatandaşların bu tür bir araç gördüklerinde acilen güvenlik güçlerine haber vermeleri gerekiyor. 

 

 

 

 
EtiketlerBOMBALI ARAÇLAR NASIL TANINIR?bombalı araçsaldırı
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