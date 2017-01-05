Bombalı araçları nasıl tanırız?

Türkiye son yıllarda birbiri ardınca terör örgütlerinin saldırıları ile sarsılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dillendirdiği gibi Türkiye bir ''istiklal savaşı'' veriyor.
Eli kanlı Terör örgütlerinin kullandığı en büyük silah ise bombalı araçlar
BOMBALI ARAÇLAR NASIL TANINIR?
Bomba yüklü araçların arka kısmı bomba yükünden dolayı yere yakındır.
Araç yükünden dolayı yolda yavaş olarak ilerler, bu yüzden Trafik içerisinde sürücü aracı iyi kontrol edemez.
Sürücü harici araçta herhangi yolcu bulunamaz. Vatandaşların bu tür bir araç gördüklerinde acilen güvenlik güçlerine haber vermeleri gerekiyor.