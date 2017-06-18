Bombalı araçla yakalandı
Irak'ta Deaş bahanesi ile mezhepçi katliamlara imza atan İran destekli terör örgütü Haşd-i Şabi Kerkük'te patlatmak üzere getirdiği araç kıskıvrak yakalandı.18 Haziran 2017 Pazar 01:18
YENİAKİT.COM.TR - Irak'ın Türkmen kenti Kerkük büyük bir facianın eşiğinden döndü.
Irak'ta Deaş bahanesi ile mezhepçi katliamlara imza atan İran destekli terör örgütü Haşd-i Şabi teröristleri Kerkük'e bombalı araç saldırısı düzenleyecekti.
kentin girişinde bulunan kontrol noktasında yakalanan terörist deşifre oldu.
Haşd-i Şabi kentte bombalı araçlar patlatarak terör örgütü DEAŞ izlenimi verip, PKK/YPG'yi bölgeye taşımayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl Kerkük'te DEAŞ bahanesi ile çıkan çatışmalarda yüzlerce PKK'lı terörist bölgeye gelerek yerleşmişti.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr