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Bombalı araçla yakalandı

Irak'ta Deaş bahanesi ile mezhepçi katliamlara imza atan İran destekli terör örgütü Haşd-i Şabi Kerkük'te patlatmak üzere getirdiği araç kıskıvrak yakalandı.

18 Haziran 2017 Pazar 01:18
Bombalı araçla yakalandı

YENİAKİT.COM.TR - Irak'ın Türkmen kenti Kerkük büyük bir facianın eşiğinden döndü. 

Irak'ta Deaş bahanesi ile mezhepçi katliamlara imza atan İran destekli terör örgütü Haşd-i Şabi teröristleri Kerkük'e bombalı araç saldırısı düzenleyecekti. 

kentin girişinde bulunan kontrol noktasında yakalanan terörist deşifre oldu. 

Haşd-i Şabi kentte bombalı araçlar patlatarak terör örgütü DEAŞ izlenimi verip, PKK/YPG'yi bölgeye taşımayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl Kerkük'te DEAŞ bahanesi ile çıkan çatışmalarda yüzlerce PKK'lı terörist bölgeye gelerek yerleşmişti.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 01:18
  1. KERKÜK
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