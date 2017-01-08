Bombalı araçla saldırı: 12 ölü!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
Eklenme: 08 Ocak 2017, 10:24
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
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