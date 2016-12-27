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Bombalı araç şüphesi ile durduruldu… İçinden çıkanlar şoke etti

Mersin’de jandarmanın ’bombalı araç’ şüphesiyle kovalamaca sonucu durdurduğu minibüsten, çalıntı 57 küçükbaş hayvan çıktı. Minibüste bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bombalı araç şüphesi ile durduruldu… İçinden çıkanlar şoke etti
Eklenme: 27 Aralık 2016, 11:48
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Mersin’de Kent genelinde terör ve asayiş olaylarının önüne geçmek için uygulama yapan ekipler, beyaz renkli bir panelvan minibüsün aşırı yüklü ve arkasından lastik parçalarının sarkıyor olmasından şüphelendi. Jandarma ekipleri, yavaş ilerleyen minibüsün sürücüsüne ’dur’ ihtarında bulundu. Sürücü hızla kaçmaya başlayınca ekipler de takibe başladı. Arkasından uyarı ateşi açıp barikat kuran ekipler, kısa süren kovalamaca sonucu minibüsü durdurdu, içindeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Minibüste ise çalındığı olduğu belirlenen 57 koyun bulundu.

Üst üstü yüklenen koyunlardan 2’sinin havasızlıktan telef olduğu belirlenirken, 2 kamyonete yüklenen hayvanlar, hırsızlık başvurusunda bulunan sahibi besici Garip Kılıç’a (45) teslim edildi. 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 
Etiketlerbombalı araçKOYUNMinibüs
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hercai

Gaddarliklari hirsizliklarina galip gelmis.

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