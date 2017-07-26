Bombalar onu kör etti... Türkiye'ye geldi...

16 yaşındaki Abdulmelik Casım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin geçen yıl Deyrizor kentine düzenlediği hava saldırısında evlerinin yakınına düşen varil bombası nedeniyle 8 komşusunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Sıçrayan şarapnel parçalarının kendisinin iki gözünü, büyükannesi Semiha’nın ise tek bacağını kaybetmesine neden olduğunu belirten Casım, bu nedenle 7 kişilik ailesiyle Türkiye’ye gelerek Şanlıurfa’ya yerleştiklerini ifade etti.

“Esed’in Bombaları Hayatımı Kararttı”

Gözlerinin tedavisi için başvurduğu hastanelerde hiçbir sonuç alamadığını aktaran Casım, Esed’in bombalarının hayatını kararttığını söyledi.

Casım, ağabeyinin yaklaşık 6 ay önce Almanya’ya gittiğini belirterek, “Ağabeyimin aracılığıyla Almanya’daki bir göz doktoruna tetkik sonuçlarımı gönderdim. Oraya gitmem hâlinde gözümün birine tekrar kavuşabileceğimi söylediler. İmkân ve destek bulursam, en azından gözümün birinin kurtarılması için Almanya’ya gidip tedavi olmak istiyorum.”dedi.

Esed rejiminin ülkesini alt üst ettiğini anlatan Casım, geçtikleri zor dönemde kendilerine kapılarını açan Türkiye’ye teşekkür etti.

Dinleyerek 20 Cüz Ezberledi

Engelinin hafız olma hayaline mani olamayacağını vurgulayan Casım, “İnternet üzerinden dünyaca ünlü hafızları dinliyorum. Bu sayede ezberlediğim Kur’an-ı Kerim’i, kursta hocama okuyarak ve yanlışlarımı düzelterek öğrendiklerimi pekiştiriyorum. Kur’an’dan ezberlediğim bölümleri hocama okuyabilmek için her gün erkenden heyecanla kursa geliyorum. Burada Kur’an-ı Kerim’in 20 cüzünü ezberledim. Hedefim tamamını ezberleyerek, hafız olmak.” diye konuştu.

“Gayretiyle Engelini Aşıyor”

Kurs eğitmenlerinden Suriyeli Enes Sami ise yaklaşık 2 yıldır kentte vatandaşlarına Kur’an-ı Kerim eğitimi verdiklerini söyledi.

Hafızlık eğitimi için kendilerinden yardım isteyen Casım’a da destek olmaya çalıştıklarını belirten Sami, “Engelli olması alacağı Kur’an-ı Kerim eğitiminden kesinlikle kendisini geri tutmuyor. Kendisi azimle ve kararlılıkla Kur’an öğrenmek için çaba gösteriyor. Casım’ın azmi ve çabası takdire şayan. Bu gayreti, diğerleriyle arasındaki farkı da kapatıyor.” diye konuştu.